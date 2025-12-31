Η Πατρίτσια Μίλικ – Περιστέρη θα γίνει μανούλα το 2026 και αποχαιρετά το 2025 με έναν λιτό γάμο έτσι όπως τον είχε ονειρευτεί… - Real.gr

Η ηθοποιός Πατρίτσια Μίλικ-Περιστέρη αποχαιρετά το 2025 με δύο γεγονότα που σφραγίζουν τη ζωή της και επαναπροσδιορίζουν τη δική της έννοια της ευτυχίας. Ο γάμος και η εγκυμοσύνη στο πρώτο της παιδί είναι οι δυο μεγαλύτεροι σταθμοί της διαδρομής της. Ηταν μια χρονιά που δεν κύλησε απλώς, αλλά τη μεταμόρφωσε και τη διαμόρφωσε...

ΤΗΣ ΝΙΚΗΣ ΚΩΤΣΟΥ

Η ηθοποιός, γνωστή στο ευρύ κοινό από τη σειρά «Χαρά αγνοείται», υπήρξε μια από τις πιο αγαπητές. Ωστόσο, την τελευταία δεκαετία επέλεξε να απομακρυνθεί σταδιακά από την τηλεόραση και την υποκριτική, ακολουθώντας έναν πιο προσωπικό και εσωτερικό δρόμο. Ασχολήθηκε με άλλες δημιουργικές δραστηριότητες και άνοιξε τα φτερά της εκτός Ελλάδας, επιλέγοντας μια ζωή μακριά από τη δημοσιότητα και κοντά στην αλήθεια της.

Καθοριστικό ρόλο σε αυτή τη διαδρομή έπαιξε η γνωριμία της με τον Marcos Cojab, διεθνούς φήμης εικαστικό, με τον οποίο συναντήθηκαν πριν από επτά περίπου χρόνια στο Παρίσι. Η σχέση τους, βασισμένη στην έμπνευση, τον σεβασμό και την ελευθερία, εξελίχθηκε φυσικά και ουσιαστικά. Από το 2019 ζουν μόνιμα μαζί στο Μεξικό, έχοντας χτίσει μια καθημερινότητα γεμάτη αγάπη, τέχνη και ηρεμία.

Το 2025 ήρθε να επισφραγίσει αυτή τη σχέση ζωής. Ύστερα από δύο χρόνια αρραβώνα, η Πατρίτσια και ο Marcos αποφάσισαν να παντρευτούν, όχι επειδή ήταν «η σωστή στιγμή», αλλά επειδή επέλεξαν την αγάπη. Χωρίς επίδειξη και χωρίς βιασύνη, μόνο με την οικογένειά τους και γεμάτες καρδιές, έδωσαν μια ήσυχη υπόσχεση κοινής πορείας σε μια λιτή τελετή μιας πανέμορφης εκκλησίας, στο Μεξικό.

Την ίδια ώρα, η Πατρίτσια μοιράστηκε μέσα από τα social media τη χαρμόσυνη είδηση της εγκυμοσύνης της στο πρώτο της παιδί. Με καλλιτεχνικές και διακριτικές φωτογραφίες, αποκάλυψε τη φουσκωμένη κοιλιά της και μίλησε για μια μητρότητα που ήρθε όχι όταν την περίμενε, αλλά όταν η ψυχή της ήταν πραγματικά έτοιμη. Η ίδια περιγράφει αυτή την περίοδο ως ειρηνική, γειωμένη και βαθιά συγκινητική.



Ο γάμος και η εγκυμοσύνη έδωσαν πλέον την πληρότητα στη ζωή της και η ίδια νιώθει ευγνώμων για αυτό. Το 2025 δεν της χάρισε απλώς χαρές, της έμαθε ότι οι πιο ουσιαστικές στιγμές δεν χρειάζεται να μοιράζονται με το κοινό, όπως πολλοί celebrities συνηθίζουν. Απλώς έρχονται και σε αλλάζουν για πάντα.