Η τελετή απονομής των Βραβείων της Ακαδημίας Κάντρι Μουσικής επιστρέφει στο Λας Βέγκας - Real.gr

Η τελετή απονομής των Βραβείων της Ακαδημίας Κάντρι Μουσικής (ACMs) επιστρέφει στο Λας Βέγκας.

Η Ακαδημία, η Prime Video και η Dick Clark Productions ανακοίνωσαν ότι η εκδήλωση θα επιστρέψει στο Λας Βέγκας, αφού πραγματοποιήθηκε στο Φρίσκο του Τέξας τα τελευταία τρία χρόνια.

Η 61η τελετή απονομής θα φιλοξενηθεί στο MGM Grand Garden Arena και θα μεταδοθεί ζωντανά στο Prime Video και στο κανάλι του Amazon Music στο Twitch στις 17 Μαΐου 2026.

«Είμαστε πάρα πολύ ενθουσιασμένοι που επιστρέφουμε στο MGM Grand για τα 61α Βραβεία της ACM τον επόμενο Μάιο, ένα μέρος που κουβαλάει πολλή ιστορία και ξεχωριστές αναμνήσεις για την Ακαδημία. Πραγματικά νιώθουμε σαν επιστροφή στο σπίτι μας» δήλωσε ο Ντέιμον Γουάιτσαϊντ, διευθύνων σύμβουλος της Ακαδημίας Κάντρι Μουσικής. «Δεν υπάρχει καλύτερο μέρος για να φιλοξενήσουμε μια συναρπαστική, παγκόσμια γιορτή της Κάντρι Μουσικής από το υπέροχο Λας Βέγκας!» πρόσθεσε.

Ο Τζέι Πένσκι, διευθύνων σύμβουλος της Dick Clark Productions ανέφερε: «Το 2026 θα είναι μια πολύ ξεχωριστή χρονιά για τα ACMs και η συνεργασία με την MGM Resorts ενισχύει τη βαθιά μας δέσμευση να προσφέρουμε ψυχαγωγία και εμπειρίες παγκόσμιας κλάσης για τους λάτρεις της κάντρι μουσικής και τους συνεργάτες της».

Η φετινή επετειακή εκδήλωση, με παρουσιάστρια τη Ρίμπα ΜακΕντάιρ περιελάμβανε εμφανίσεις πάνω από 40 καλλιτεχνών, μεταξύ άλλων των Backstreet Boys, Κιθ Έρμπαν και Μιράντα Λάμπερτ.