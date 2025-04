Η Βανέσα λείπει ταξίδι για δουλειές - Real.gr

Στον πυρετό της δημιουργίας βρίσκεται η πολυτάλαντη Β. Αδαμοπούλου, η οποία, μετά το αριστείο στο μεταπτυχιακό της στις Θεατρικές Σπουδές, ταξίδεψε στην Αμερική όχι μόνο για αναψυχή, αλλά και για την επαγγελματική της εξέλιξη.

Η Βανέσα Αδαμοπούλου είναι ευτυχής, καθώς η ίδια νιώθει ότι η ζωή της εξελίσσεται, χωρίς η ίδια να βαλτώνει σε οποιαδήποτε συνθήκη.

Το ευρύ κοινό τη γνωρίζει ως τραγουδίστρια, όμως, η Βανέσα έχει πολλά ακόμη να δώσει στην τέχνη, μιας και οι ευρύτερες δημιουργικές ανησυχίες της βρίσκουν σιγά-σιγά τον χώρο τους.

Αυτό το διάστημα βρίσκεται στις ΗΠΑ για να συναντήσει αγαπημένους φίλους αλλά και για να κάνει κάποιες συζητήσεις με επαγγελματική προοπτική.

«Ταξίδεψα για να δω φίλους, αλλά θα κάνω και κάποιες επαφές για τη μετάφραση ενός βιβλίου μου που δεν έχει ακόμα κυκλοφορήσει στην Ελλάδα (δύο μυθιστορήματά μου κυκλοφορούν ήδη). Είναι ένα μυθιστόρημα εποχής και αφορά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο σε Βερολίνο και Θεσσαλονίκη και το βρήκαν πολύ ενδιαφέρον! Επίσης, μπορεί να κάνω και κάτι μουσικό, που αφορά την ηχογράφηση κάποιων τραγουδιών εδώ», αποκαλύπτει η Β. Αδαμοπούλου στη Realnews.

Μετά το μεταπτυχιακό της στις Θεατρικές Σπουδές, το οποίο τελείωσε με άριστα, θα την ενδιέφερε να ασχοληθεί και με το θέατρο.

«Θα με ενδιέφερε ίσως, όχι για μόνιμα, on and off. Το μεταπτυχιακό στη Θεατρολογία μού ανοίγει κάποιους ενδιαφέροντες ορίζοντες. Εδώ να πω -για πρώτη φορά το λέω- ότι έχω γράψει και έναν θεατρικό μονόλογο, δύο-τρία χρόνια πριν, οπότε υπάρχει ένας ακόμα δρόμος που θέλω να περπατήσω, αυτός της θεατρικής δημιουργίας».

Ανάμεσα στα πολλά ταλέντα και τις δραστηριότητές της, η απαρέγκλιτη προτεραιότητά της παραμένει ο γιος της, Ιάσονας, καρπός της σχέσης της με τον ηθοποιό Ιωάννη Παπαζήση.

«Φυσικά, προτεραιότητα πάντα είναι ο γιος μου και οποιαδήποτε σκέψη αφορά άμεσα και εκείνον. Γενικά, είμαι ανοιχτή να περπατήσω όλα τα μονοπάτια που με βγάζουν σε ξέφωτο», εξηγεί.

Η Β. Αδαμοπούλου αναμένεται να επιστρέψει στην Ελλάδα το Πάσχα, προκειμένου να βρεθεί στην αγκαλιά του μοναχογιού της και της οικογένειάς της.

Παράλληλα, η ίδια ανήρτησε μια τρυφερή φωτογραφία με έναν γοητευτικό άνδρα, με τον οποίο βρίσκεται μαζί στην Αμερική, κάτι για το οποίο δεν θέλησε να σχολιάσει το παραμικρό.

Μας κλείνει απλώς το μάτι με νόημα, αφήνοντας να εννοηθεί ότι και στην προσωπική της ζωή τα πράγματα φαίνονται να κυλούν πολύ όμορφα.

