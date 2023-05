«Η φήμη δημιούργησε ένα τέρας - Τον μισώ γι’ αυτό που έχει γίνει»: Ξεσπά ο αδερφός του Μελ Γκίμπσον

«Ο Μελ που ήξερα, εξαφανίστηκε. Μισώ αυτό που έχει γίνει», ανέφερε χαρακτηριστικά αποκαλύπτοντας το τίμημα που είχε η φήμη και η περιουσία που απέκτησε ο Μελ από τον κινηματογράφο.

«Ο Μελ κι εγώ κάποτε ήμασταν τόσο κοντά που το βρίσκω απίστευτο που δεν μιλάμε, που δεν έχουμε επαφή», είπε.

«Όταν ήμασταν παιδιά μοιραζόμασταν ένα υπνοδωμάτιο, κάναμε τα πάντα μαζί. Όταν ήρθε στο Λος Άντζελες, τον ακολούθησα. Είναι μόνο δύο χρόνια μεγαλύτερός μου, οπότε ήταν ο μεγάλος μου αδερφός, ο καλύτερος μου φίλος. Όταν έγινε διάσημος, δεν υπήρχε ζήλια. Ήμουν χαρούμενος γι’ αυτόν, περήφανος που τα κατάφερε. Η φήμη τον άλλαξε. Ο Μελ που ήξερα, εξαφανίστηκε. Το Χόλιγουντ τον έφαγε και τον έφτυσε. Για μένα η φήμη και τα λεφτά, δημιούργησαν ένα τέρας. Μισώ αυτό που έχει γίνει», πρόσθεσε ο Ντόναλ.

