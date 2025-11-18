Ηλιάνα Μαυρομάτη - Στάθης Κόικας: Τρία χρόνια μαζί - Real.gr

Οι ηθοποιοί Ηλιάνα Μαυρομάτη και Στάθης Κόικας γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της σειράς «Αυτή η νύχτα μένει» και από τότε είναι αχώριστοι και ένα από τα πιο ταιριαστά και αγαπημένα ζευγάρια της καλλιτεχνικής σκηνής.

Της ΝΙΚΗΣ ΚΩΤΣΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Η τηλεοπτική χημεία της Ηλιάνας Μαυρομάτη και του Στάθη Κόικα δημιούργησε και μια σχέση ζωής που δυναμώνει στο πέρασμα του χρόνου. Ο έρωτας των δύο ηθοποιών δεν έμεινε μόνο στα πλατό, αφού η μοίρα ένωσε τις ζωές τους και στην πραγματικότητα.

Η σχέση τους, που μετρά πλέον τρία χρόνια, χαρακτηρίζεται από διακριτικότητα, αμοιβαίο σεβασμό και από μια καλώς εννοούμενη τρέλα. Και οι δύο αγαπούν τη φύση, την απλότητα, τα ταξίδια σε πιο ήσυχους προορισμούς.

Ζουν εναλλακτικά, απολαμβάνοντας τις μικρές χαρές της ζωής μαζί με τα δύο τετράποδα μέλη της οικογένειάς τους, τον Σάτσου και τον Φώτη, που τους ακολουθούν παντού. Πρόκειται για ένα αγαπημένο ζευγάρι το οποίο δεν κυ – νηγά τη δημοσιότητα και εκπέμπει αυθεντικότητα και ζεστασιά.

Κοινά όνειρα

Η Ηλ. Μαυρομάτη έχει προσθέσει, όπως φαίνεται, νέα ενδιαφέροντα στη ζωή του συντρόφου της, όπως η γιόγκα και η άσκηση γενικότερα, ενώ η λατρεμένη τους γωνιά στο σπίτι -ακόμη και τον χειμώνα- είναι το μπαλκόνι τους.

Κόρη των ηθοποιών Λίλας Καφαντάρη και Βασίλη Μαυρομάτη, η Ηλιάνα έχει κληρονομήσει το πάθος της οικογένειάς της για την τέχνη, χω ρίς ποτέ να επαναπαύεται λόγω των γονιών της. Μοιράζεται τη γνώση της μέσα από μαθήματα υποκριτικής και αυτοσχεδιασμού, ενώ φέτος πρωταγωνιστεί στη νέα σειρά του Mega «Μια νύχτα μόνο» και στην παράσταση «Barcelona», στο θέατρο «Πτι Παλαί».

Ο Στ. Κόικας αποδεικνύει το ταλέντο του μέσα από τηλεοπτικούς ρόλους, όπως ο Ιορδάνης Γαζής στο «Grand Hotel», αλλά και μέσα από τη συμμετοχή του στις δημοφιλείς «Σέρρες». Παράλληλα, πρωταγωνιστεί στο «Τρίτο στεφάνι» του Κώστα Ταχτσή, στο Θέατρο Τέχνης. Τρία χρόνια μετά, η Ηλιάνα και ο Στάθης συνεχίζουν να μοιράζονται όνειρα και ευτυχία, επιβεβαιώνοντας ότι οι πιο όμορφες ιστορίες αγάπης δεν γράφονται στο σενάριο, αλλά στην πραγματική ζωή.