Ίλον Μασκ σε Τέιλορ Σουίφτ: «Κέρδισες... θα σου χαρίσω ένα παιδί»

«Εντάξει, Τέιλορ… κέρδισες… θα σου δώσω ένα παιδί και θα προστατεύω τις γάτες σου με τη ζωή μου», έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του.

Fine Taylor … you win … I will give you a child and guard your cats with my life