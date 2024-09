Ίλον Μασκ: Τι απαντά στις φήμες περί ειδυλλίου με την Τζόρτζια Μελόνι

Ωστόσο, την Τετάρτη, ο Μασκ αρνήθηκε οποιοδήποτε ρομαντικό δεσμό με την Ιταλίδα πρωθυπουργό. «Ήμουν εκεί με τη μητέρα μου. Δεν υπάρχει καμία ρομαντική σχέση με την πρωθυπουργό Μελόνι», έγραψε στην πλατφόρμα X.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ίλον Μασκ βράβευσε τη Τζόρτζια Μελόνι τη Δευτέρα με το Global Citizen Award από το Atlantic Council, όπου την περιέγραψε ως «αυθεντική, ειλικρινή και στοχαστική». Η Μελόνι από την πλευρά της εξήρε την «ιδιοφυΐα» του Μασκ, προτού δώσει μια ομιλία υπέρ των δυτικών αξιών, με τον Μασκ να την επευφημεί όρθιος, δίπλα στη μητέρα του.

Οι δύο τους έχουν συναντηθεί αρκετές φορές τα τελευταία χρόνια, καθώς τους συνδέει η κοινή τους ανησυχία για την υπογεννητικότητα στη Δύση και το ενδιαφέρον τους για την τεχνητή νοημοσύνη. Ο Μασκ έχει επισκεφτεί τη Ρώμη πολλές φορές, ενώ έχει συμμετάσχει και σε εκδήλωση του πολιτικού κόμματος της Μελόνι.

I was there with my Mom.

There is no romantic relationship whatsoever with PM Meloni.