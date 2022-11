«Ιντιάνα Τζόουνς Νο5»: O Χάρισον Φορντ επιστρέφει για τελευταία φορά

Σαράντα δύο χρόνια μετά τους «Κυνηγούς της Χαμένης Κιβωτού», ο Αμερικανός ηθοποιός θα υποδυθεί τον αρχαιολόγο.

Ο Χάρισον Φορντ παίρνει ξανά το... μαστίγιο και το καπέλο του και επιστρέφει ως Ιντιάνα Τζόουνς, για 5η και τελευταία φορά.

Ο 80χρονος ηθοποιός - που υποδύεται τον εμβληματικό ρόλο από το 1981 – ερωτηθείς γιατί αποφάσισε να επιστρέψει μετά το «Indiana Jones And The Kingdom Of The Crystal Skull» του 2008 ήταν αφοπλιστικός: «θα ήταν ωραίο να δω πού βρισκόταν ο Ιντιάνα Τζόουνς στο τέλος του ταξιδιού του».

First look at Harrison Ford as Indiana Jones in James Mangold’s ‘INDIANA JONES 5’. pic.twitter.com/z0N1MS6UiS — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) November 18, 2022

Ήδη κυκλοφόρησαν οι πρώτες φωτογραφίες του Αμερικανού ηθοποιού, ως Indiana Jones.

The new INDIANA JONES 5 cover of @empiremagazine - Indy in 1960s New York is going to be interesting. pic.twitter.com/vI0EkKNMaB — All The Right Movies (@ATRightMovies) November 18, 2022

Στην επερχόμενη πέμπτη ταινία της κινηματογραφικής σειράς περιπέτειας ανακοινώθηκε επίσης ότι η Αγγλίδα ηθοποιός Φίμπι Ουόλερ - Μπριτζ πρόκειται να υποδυθεί τη βαφτιστικιά του Ιντιάνα Τζόουνς, Χέλενα.