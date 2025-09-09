Ιωάννα Μαλέσκου: Το μήνυμα – απάντηση στις φήμες χωρισμού από τον Κωνσταντίνο Δανιά - Real.gr

Quantcast
Ιωάννα Μαλέσκου: Το μήνυμα – απάντηση στις φήμες χωρισμού από τον Κωνσταντίνο Δανιά

14:00, 09/09/2025
ΠΗΓΗ: imaleskou, dani_lifeway/Instagram

Την μονάκριβη κόρη τους βάφτισαν την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου η Ιωάννα Μαλέσκου και ο Κωνσταντίνος Δανιάς. Η μικρή πήρε το όνομα Μαρίλια και μετά το μυστήριο που έγινε σε οικογενειακό κύκλο, ακολούθησε ξέφρενο πάρτι με συγγενείς, φίλους και συνεργάτες. Τις τελευταίες ώρες, η
παρουσιάστρια δεν σταματά να μοιράζεται φωτογραφίες και βίντεο από την ξεχωριστή βραδιά […]

