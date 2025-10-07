Τι ενώνει την Ιωάννα Τριανταφυλλίδου και τον Κίμωνα Κουρή - Real.gr

Από τις 6 Σεπτεμβρίου ο κόσμος δεν είναι πια ίδιος για την Ιωάννα Τριανταφυλλίδου και τον Κίμωνα Κουρή.

Της ΝΙΚΗΣ ΚΩΤΣΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

«Η πατρότητα είναι ένα πρωτόγνωρο συναίσθημα», δήλωσε πρόσφατα ο ηθοποιός Κίμων Κουρής, ο οποίος εκφράστηκε πρώτη φορά για τον καρπό του έρωτά του με τη συνάδελφό του Ιωάννα Τριανταφυλλίδου.

«Είναι πάρα πολύ ωραία, τι να πω; Δεν μπορώ να το βάλω σε λέξεις. Μέχρι στιγμής όλα καλά. Ηταν νομίζω μια φυσική συνέχεια αυτής της σχέσης. Το χαιρόμαστε πολύ. Μαμά και γιος είναι πολύ καλά, οπότε όλα καλά», είπε ο Κ. Κουρής.

Η Ιωάννα και ο Κίμων παντρεύτηκαν στα τέλη Μαΐου κάτω από άκρα μυστικότητα, ύστερα από τρία χρόνια σχέσης και πλέον απολαμβάνουν την οικογένειά τους ως πανευτυχείς γονείς.

Η Ι. Τριανταφυλλίδου χώρεσε μέσα σε λίγες λέξεις όλο το νόημα των συναισθημάτων της: «Εδώ και μερικές ημέρες, για εμένα ο κόσμος δεν είναι πια ο ίδιος. Για το μικρό μας θαύμα όμως θα φροντίσω αυτός ο κόσμος να είναι ο καλύτερος που μπορεί να υπάρξει!».

Το… θαυματάκι τους πλέον είναι καθημερινά στην αγκαλιά τους, οι δυο τους ζουν γι’ αυτό και τα πάντα περιστρέφονται γύρω από τον γιο τους. Πώς αλλιώς θα μπορούσαν άλλωστε, αφού όλα πήγαν κατ’ ευχήν και όλα όσα επιθυμούσαν από την πρώτη ημέρα που ήρθαν κοντά, πραγματοποιήθηκαν.

Το παιδικό δωμάτιο είναι γεμάτο από χαρούμενες φωνές, οι βόλτες με το καρότσι αμέτρητες και τα όνειρα για το μέλλον πλημμυρισμένα από… αστερόσκονη. Δύο ευτυχισμένοι γονείς που -ποιος ξέρει;- μπορεί σύντομα να απολαύσουν για δεύτερη φορά αυτό το… θαύμα!

Φέτος, ο Κ. Κουρής θα συμμετέχει στην πολυαναμενόμενη σειρά της ΕΡΤ «Η μεγάλη χίμαιρα» που βασίζεται στο ομότιτλο αριστουργηματικό μυθιστόρημα του Μ. Καραγάτση, αποτελεί μία από τις πιο ξεχωριστές παραγωγές στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης.