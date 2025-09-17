Quantcast
Ιωάννης Απέργης: Μπαμπάς για τρίτη φορά έγινε ο ηθοποιός – Η συγκινητική ανάρτηση - Real.gr
Ιωάννης Απέργης: Μπαμπάς για τρίτη φορά έγινε ο ηθοποιός – Η συγκινητική ανάρτηση

16:30, 17/09/2025
ΠΗΓΗ: ioannisapergis_official/Instagram

Μπαμπάς για τρίτη φορά έγινε ο ηθοποιός Ιωάννης Απέργης. Η σύζυγός του Κατερίνα Νικοδήμα, έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι, όπως έκανε γνωστό ο ίδιος με ανάρτηση που έκανε μέσα από το μαιευτήριο. Την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου, ο Ιωάννης Απέργης μοιράστηκε με τους
διαδικτυακούς του φίλους την απέραντη χαρά του για τον ερχομό του νέου μέλους της […]

Διαβάστε το δημοσίευμα στο instyle.gr

