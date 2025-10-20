Ιωάννης Παπαπέτρου - Ναυσικά Νικοδήμου: Ο πελαργός έρχεται! - Real.gr

Ο πρώην διεθνής μπασκετμπολίστας Ιωάννης Παπαπέτρου και η σύντροφός του Ναυσικά Νικοδήμου παντρεύτηκαν πριν από λίγες ημέρες στην Αθήνα, ενώ σε τέσσερις μήνες θα γίνουν για πρώτη φορά γονείς.

Της ΚΟΡΥΝΑΣ ΜΑΝΤΑΓΑΡΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

«Να ζήσετε και καλούς απογόνους», ήταν η ευχή που έδιναν οι καλεσμένοι στους νεόνυμφους, Ιωάννη Παπαπέτρου και Ναυσικά Νικοδήμου. Μια ευχή που πολύ σύντομα θα γίνει πραγματικότητα, αφού, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της Realnews, το ζευγάρι σε λίγους μήνες θα κρατήσει στην αγκαλιά του το πρώτο παιδί του.

Ο πρώην μπασκετμπολίστας της Εθνικής και του Παναθηναϊκού παντρεύτηκε με την αγαπημένη του στις 10 Οκτωβρίου, σε εκκλησία της Αθήνας, σε πολύ κλειστό κύκλο, αφού και οι δύο επιθυμούν να κρατούν μακριά από τους προβολείς της δημοσιότητας την προσωπική ζωή τους.

Καλεσμένοι στο μυστήριο ήταν μόνο στενοί συγγενείς και φίλοι τους, όσοι δηλαδή γνώριζαν ότι η Ναυσικά διανύει τον πέμπτο μήνα της εγκυμοσύνης της.

Η νύφη έλαμπε μέσα στο στράπλες μίνιμαλ νυφικό της, ενώ ο αγαπημένος της επέλεξε ένα κλασικό κοστούμι σε αποχρώσεις του μπλε. Πλέον μετρούν αντίστροφα μέχρι να γεννηθεί το πρώτο παιδί τους και η χαρά τους δεν περιγράφεται.

Μάλιστα, τους επόμενους μήνες σχεδιάζουν να καλέσουν τους φίλους και τις οικογένειές τους στο πάρτι που θα κάνουν για να αποκαλύψουν το φύλο του μωρού.

Από την αρχή της σχέσης τους είχαν επιλέξει να κρατούν χαμηλούς τόνους. Η μελαχρινή καλλονή, που κέρδισε την καρδιά του μπασκετμπολίστα, δεν έχει σχέση με τον χώρο του αθλητισμού. Εχει κάνει σπουδές στη διοίκηση επιχειρήσεων και εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα.

Η σχέση τους, όπως πρώτη είχε αποκαλύψει η «R», ξεκίνησε το περασμένο καλοκαίρι και μόλις την άνοιξη, έξι μήνες μετά, προχώρησαν στην πρώτη τους δημόσια εμφάνιση με αφορμή τα γενέθλια του Ιωάννη. Εναν χρόνο μετά, ο έρωτάς τους άνθισε και το ευτυχισμένο ζευγάρι, αφού αντάλλαξε γαμήλιους όρκους, ετοιμάζεται να υποδεχθεί τον καρπό αυτού του έρωτα.

O Ι. Παπαπέτρου, ο οποίος έχει διαγράψει σημαντική πορεία στο παρκέ κατακτώντας πολλά τρόπαια, όπως την Ευρωλίγκα με τον Παναθηναϊκό το 2024, τέσσερα πρωταθλήματα Ελλάδας -δύο με τον Ολυμπιακό και δύο με τον Παναθηναϊκό-, τρία Κύπελλα και ένα Σούπερ Καπ, ενώ έχει συμμετοχές σε δύο ευρωπαϊκά φάιναλ φορ, τον περασμένο Ιούνιο ανακοίνωσε την αποχώρησή του από το μπάσκετ σε ηλικία 31 ετών.