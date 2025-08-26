ΗΠΑ: Η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι παντρεύονται - Real.gr

Οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ανέμεναν ευρέως την εξέλιξη αυτή.

Η σουπερστάρ της ποπ Τέιλορ Σουίφτ και ο σταρ του αμερικανικού ποδοσφαίρου Τράβις Κέλσι ανακοίνωσαν απόψε ότι αρραβωνιάστηκαν και πρόκειται να παντρευτούν.

Στην κοινή ανάρτησή του στο Instagram, το ζεύγος γράφει: «Η καθηγήτρια των αγγλικών και ο γυμναστής σας παντρεύονται». Η ανάρτηση συνοδεύεται από φωτογραφίες που δείχνουν τον Κέλσι να κάνει πρόταση γάμου στη Σουίφτ, η οποία φορά ένα δαχτυλίδι στο δεξί χέρι.

Οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ανέμεναν ευρέως την εξέλιξη αυτή. Μέσα σε λιγότερα από 20 λεπτά η ανάρτησή τους συγκέντρωσε περισσότερα από 1,8 εκατομμύρια “likes”. Το NFL τους συνεχάρη επίσης.

Η Σουίφτ και ο Κέλσι είχαν σχέση εδώ και δύο χρόνια. Μολονότι άρχισαν να βγαίνουν ραντεβού το 2023, αφού η τραγουδίστρια εμφανίστηκε στο Στάδιο Άροουχεντ, την έδρα της ομάδας του Κέλσι, ο αθλητής είχε εκφράσει το ενδιαφέρον του για εκείνην ήδη από το 2016.