Irina Shayk: Aπαντά σε ερωτήσεις για τους πρώην της, Tom Brady και Bradley Cooper

Ο λόγος για την Irina Shayk, η οποία περπατάει στα shows των μεγαλύτερων οίκων παγκοσμίως. Είναι σε εξώφυλλα πρωτοκλασάτων περιοδικών και έχει στο βιογραφικό της μεγάλες καμπάνιες. Σε πρόσφατη συνέντευξή, το supermodel μίλησε για την ερωτική του ζωή και έδωσε μερικές ενδιαφέρουσες πληροφορίες.

Η Ρωσίδα καλλονή, ως γνωστόν, έβγαινε με τον Bradley Cooper και είχαν σχέση on and off για χρόνια -από το 2015 έως περίπου το 2022. Πιο πρόσφατα δημοσιεύματα ανέφεραν πως είναι μαζί με τον πρώην σύζυγο της Gisele Bündchen, Tom Brady.