Ηρώ Πεκτέση: Τόλμη και γοητεία - Real.gr

Δεν φοβάται να εξερευνήσει τις πιο σύνθετες πλευρές των ρόλων της, όπως αποδεικνύει με την είσοδό της στη σειρά «Αγιος έρωτας», γιατί πάνω απ’ όλα η Ηρώ Πεκτέση είναι μια γυναίκα που τολμά.

Της ΝΙΚΗΣ ΚΩΤΣΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Η ηθοποιός Ηρώ Πεκτέση αποδεικνύει ότι η τόλμη δεν είναι μόνο χαρακτηριστικό ενός δυναμικού ρόλου, όπως αυτός της Αννας Σαμαρτζή, που υποδύεται στη σειρά «Αγιος έρωτας», αλλά και σήμα κατατεθέν της προσωπικότητάς της.

Από την τηλεόραση και το θέατρο έως τη μόδα, η πορεία της είναι μια συνεχής αναζήτηση για αυθεντικότητα, ένταση και δημιουργικότητα. Στη σειρά, η Αννα, σύζυγος του Νικηφόρου Σαμαρτζή, ερωτεύεται την Ελένη, φέρνοντας έντονες συγκινήσεις και ανατροπές. Πρόκειται για έναν χαρακτήρα που προϋποθέτει ευαισθησία, αλλά και τόλμη στην ερμηνεία, καθώς οι συναισθηματικές του διακυμάνσεις είναι έντονες και οι συγκρούσεις ανοιχτές.

Παράλληλα, η ηθοποιός συμμετέχει στην παράσταση «Linda» της Πενέλοπε Σκίνερ, με τους Μυρτώ Αλικάκη, Αλκη Κούρκουλο, Μιχάλη Μαρκάκη κ.ά. που παίζεται στο Θέατρο Επί Κολωνώ. Το έργο εξερευνά τις κοινωνικές πιέσεις που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες για την εικόνα του εαυτού τους και τις έξωθεν επιβεβλημένες προσδοκίες.

Παρά τη μεγάλη δημοφιλία, η Η. Πεκτέση τηρεί διακριτική στάση σε ό,τι αφορά την προσωπική της ζωή. Στα social media μοιράζεται στιγμές που αφορούν κυρίως την καριέρα της και τα ενδιαφέροντά της, κρατώντας καλά φυλαγμένη την ιδιωτικότητά της. Η αγάπη της για την υποκριτική και η επιλογή της να προστατεύει τις προσωπικές της στιγμές συνυπάρχουν αρμονικά, δημιουργώντας μια ισορροπία ανάμεσα στη δημόσια και την ιδιωτική εικόνα της.

Γεννημένη στον Χολαργό και μεγαλωμένη στη Νίκαια, αποφοίτησε το 2012 από τη Δραματική Σχολή Αθηνών «Γιώργος Θεοδοσιάδης». Η πορεία της στην υποκριτική τέχνη μέχρι σήμερα είναι η απόδειξη ότι η τόλμη δεν είναι μόνο χαρακτηριστικό των ρόλων της, αλλά και προσωπική αρετή της. Ετσι, δεν διστάζει να ακολουθεί τα όνειρά της, να δοκιμάζει νέες προκλήσεις και να εξελίσσεται συνεχώς.

Πέρα από τη σκηνή και την οθόνη, η Ηρώ τεστάρει τις δυνάμεις της και στον χώρο της μόδας, έχοντας ιδρύσει μια premium συλλογή activewear και athleisure, σχεδιασμένη και κατασκευασμένη εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα. Η δημιουργικότητα, η τόλμη και η συνέπεια που φέρνει στην υποκριτική της αποτυπώνονται και σε αυτή την επιχειρηματική προσπάθεια, όπου η ποιότητα συναντά το στιλ.