Ήβη Αδάμου για Μιχάλη Κουινέλη: «Έχουμε ένα παιδί, μπορεί να μας δέσει κάτι άλλο περισσότερο από αυτό;» - Real.gr

Η Ήβη Αδάμου παραχώρησε συνέντευξη στον Τάσο Ριζόπουλο και αποσπάσματά της προβλήθηκαν στην εκπομπή “Πρωινό”. Η γνωστή τραγουδίστρια μίλησε μεταξύ άλλων για τον Γιώργο Μαζωνάκη και τη Μαρινέλλα, με τους οποίους είχε συνεργαστεί στο παρελθόν, αλλά και την σχέση της με τον Μιχάλη
Κουινέλη.
Η Ήβη Αδάμου παραχώρησε συνέντευξη στον Τάσο Ριζόπουλο και αποσπάσματά της προβλήθηκαν στην εκπομπή “Πρωινό”. Η γνωστή τραγουδίστρια μίλησε μεταξύ άλλων για τον Γιώργο Μαζωνάκη και τη Μαρινέλλα, με τους οποίους είχε συνεργαστεί στο παρελθόν, αλλά και την σχέση της με τον Μιχάλη