Ιζαμπέλλα Φούλοπ: «Ολα πάνε καλά στη ζωή μου» - Ο πολίστας της καρδιάς της - Real.gr

Η Ιζαμπέλλα Φούλοπ μιλά στην «R» για τον ρόλο της στη νέα σειρά του Alpha «Porto Leone», για την παράσταση «Ταρτούφος», στην οποία πρωταγωνιστεί, και για την ευτυχία που βιώνει στο πλευρό του συζύγου της, ολυμπιονίκη Γιώργου Δερβίση.

Της ΚΟΡΥΝΑΣ ΜΑΝΤΑΓΑΡΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Aπό το πρώτο κιόλας επεισόδιο του «Porto Leone» η Ιζαμπέλλα Φούλοπ κατάφερε να κλέψει τις εντυπώσεις με την ερμηνεία της. Στη νέα σειρά του Alpha υποδύεται μια δυναμική γυναίκα, αποφασισμένη να αλλάξει τη ζωή της, η οποία όμως, βιώνει τη δολοφονία του αγαπημένου της. Για τον τηλεοπτικό ρόλο της, για το θέατρο, αλλά και για την οικογενειακή ευτυχία που ζει στο πλευρό του αργυρού ολυμπιονίκη Γιώργου Δερβίση, μιλά στη Realnews.

Με την τέχνη να κυλά στις φλέβες της, ως κόρη του καταξιωμένου Ούγγρου ζωγράφου Τίμπορ Φούλοπ, που ζει και δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, και βαφτιστήρα του αείμνηστου ηθοποιού Κώστα Καρρά, η Ιζαμπέλλα σε κάθε δουλειά της καταφέρνει να ξεπερνά την εντυπωσιακή εμφάνιση και να ξεχωρίζει μέσα από τους ρόλους της, όπως έγινε στις σειρές «Το προξενιό της Ιουλίας», «Η γη της ελιάς» και «Ηλιος». Σε κάθε χαρακτήρα που υποδύεται κερδίζει τον θεατή, όπως αποδεικνύει και τώρα ως Αντζελα στη νέα σειρά εποχής, που προβάλλεται κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 22.30 στον Alpha. Η σειρά μάς ταξιδεύει στον Πειραιά του 1964- 1965, σε μια περίοδο έντονων αντιθέσεων. Από τη μία ο κόσμος της Τρούμπας, η πιο ζωντανή και αμφιλεγόμενη γειτονιά του Πειραιά, όπου κυριαρχούν η ελευθεριότητα, η σαγήνη και οι ανεξέλεγκτες επιθυμίες. Από την άλλη, η αστική τάξη του Πειραιά, που γνωρίζει περίοδο ακμής με σημαία της τους κανόνες ηθικής, τον συντηρητισμό και τον καθωσπρεπισμό. Η Αντζελα παρόλο που εργάζεται στο καμπαρέ «Porto Leone» έχει αποφασίσει να αλλάξει τη ζωή της και ο έρωτάς της με τον Στράτο, γιο του ιδιοκτήτη του μπαρ, αποδεικνύεται μοιραίος.

«Είχε επενδύσει πάρα πολύ η Αντζελα σε αυτόν τον έρωτα και η απόφαση εξαρχής να τα παρατήσει όλα και να φύγει ήταν πολύ δύσκολη. Παρ’ όλα αυτά ήταν έτοιμη να το κάνει, γιατί ήταν τρελά ερωτευμένη με τον Στράτο», εξηγεί η ηθοποιός στην «R», ενώ αποκαλύπτει αν στην εξέλιξη της σειράς θα τη δούμε να παίρνει εκδίκηση για τον φόνο του αγαπημένου της: «Ναι, θα τη δούμε!». Υπάρχουν άραγε κοινά στοιχεία με τον χαρακτήρα που υποδύεται; «Βρισκόμαστε σε κάποια σημεία», απαντά η ηθοποιός, «κυρίως όσον αφορά τον βαθμό που είναι έτοιμη να αλλάξει τη ζωή της, για να ακολουθήσει το όνειρό της, στη σημασία που παίζει ο έρωτας στη ζωή της και στον δυναμισμό της».

Η Ιζ. Φούλοπ έχει και θεατρική παρουσία, με τον «Ταρτούφο» του Μολιέρου που ανεβαίνει στις 7 Νοεμβρίου στο θέατρο «Αλκυονίς» σε σκηνοθεσία της Ελένης Μαυρίδου. «Πρόκειται για μια απολαυστική κωμωδία. Εχω τη χαρά να είμαι μαζί με υπέροχους ηθοποιούς, με Ταρτούφο τον Γιάννη Τσορτέκη. Είναι όλοι τους ένας και ένας, η Ιωάννα Παππά, ο Μάξιμος Μουμούρης, η Βασιλική Τρουφάκου, η Χριστίνα Τσάφου, ο Βαγγέλης Αλεξανδρής, ο Ρένος Ρώτας, ο Σόλων Τσούνης, ο Στέργιος Κοντακιώτης και ο Στάθης Γεωργαντζής. Υποδύομαι τη Μαριάννα, μια κοπέλα που ερωτεύεται, έτοιμη και εκείνη να παντρευτεί, αλλά και αυτή αντιμετωπίζει μια μεγάλη δυσκολία, γιατί ο πατέρας της θέλει να την παντρέψει με τον Ταρτούφο, σπρώχνοντάς τη σε έναν αταίριαστο γάμο».

Ο πολίστας της καρδιάς της

Μπορεί στη σειρά να υπήρξε ένας παραλίγο γάμος και στο θέατρο να την παντρολογούν με έναν άνδρα που δεν θέλει, στη ζωή όμως η Ιζαμπέλλα ζει την απόλυτη ευτυχία στο πλευρό του συζύγου της, Γιώργου Δερβίση. Ο αργυρός ολυμπιονίκης του Τόκιο με την εθνική ομάδα πόλο, που πλέον αγωνίζεται με τα χρώματα της ΕΝΚΑ στην Τουρκία, και η ταλαντούχα ηθοποιός είναι ζευγάρι εδώ και οκτώ χρόνια. Τον περασμένο Δεκέμβριο παντρεύτηκαν σε μια ρομαντική τελετή, παρουσία όλων των αγαπημένων τους ανθρώπων. «Ολα πάνε καλά στη ζωή μου», λέει στην «R» με μάτια που λάμπουν από ευτυχία. «Εχουμε βρει τις ισορροπίες μας. Εχουμε επιλέξει επαγγέλματα, τα οποία είναι απαιτητικά. Είμαστε σχεδόν οκτώ χρόνια μαζί, στηρίζουμε ο ένας τον άλλον σε κάθε βήμα που κάνουμε στα επαγγελματικά μας και είναι όλα πολύ καλά». Οσο για το αν επιθυμεί να μεγαλώσει η οικογένειά τους; «Εχουμε ήδη μια μεγάλη οικογένεια, γιατί έχουμε έναν σκύλο και έναν γάτο, οπότε είμαστε μια τετραμελής οικογένεια. Ολα καλά!», λέει γελώντας η ηθοποιός.