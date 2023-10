James Bond: Ποιος θα είναι ο διάδοχος του Daniel Craig – Τι αποκαλύπτει η παραγωγός

Οι θαυμαστές των ταινιών James Bond, που αδημονούν να δουν ποιος θα είναι ο ηθοποιός που θα διαδεχθεί τον Daniel Craig στον ρόλο του Βρετανού πράκτορα, θα πρέπει να περιμένουν πολύ.

Η παραγωγός Barbara Broccoli, που με τον ετεροθαλή αδελφό της Michael G. Wilson ελέγχουν το franchise του James Bond από το 1995, προανήγγειλε ότι θα είναι «μακρύς ο δρόμος» για το casting.

Ο Daniel Craig παραιτήθηκε από τον ρόλο του 007 πριν από δύο χρόνια, ενώ φορούσε το εμβληματικό κοστούμι του Βρετανού πράκτορα για 15 χρόνια και πέντε ταινίες: Casino Royale (2006), Quantum of Solace (2008), Skyfall (2012), Spectre (2015) και No Time To Die (2021).

Διαβάστε το δημοσίευμα στο instyle.gr