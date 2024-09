Η Jenna Ortega αποκάλυψε ποιος θα είναι ο ιστορικός χαρακτήρας που ονειρεύεται να υποδυθεί. Κατά τη διάρκεια συνέντευξης με τη συνάδελφό της Catherine O’Hara τους ζητήθηκε να ονομάσουν τις τέσσερις αγαπημένες τους ταινίες και η ηθοποιός αποκάλυψε ότι θέλει να ενσαρκώσει τη Ζαν Ντ’ Αρκ και μάλιστα όπως παρουσιάζεται στην ταινία «Τα πάθη της Ζαν Ντ’ Αρκ» (The Passion Of Joan Of Arc).