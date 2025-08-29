Jennifer Lopez: Το «καρφί» από συμπρωταγωνιστή της - Real.gr

\u039f Luis Guzm\u00e1n \u03b4\u03b5\u03bd \u03bc\u03ac\u03c3\u03b7\u03c3\u03b5 \u03c4\u03b1 \u03bb\u03cc\u03b3\u03b9\u03b1 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03cc\u03c4\u03b1\u03bd \u03bc\u03af\u03bb\u03b7\u03c3\u03b5 \u03b3\u03b9\u03b1 \u03c4\u03b7 \u03c3\u03c5\u03bd\u03b5\u03c1\u03b3\u03b1\u03c3\u03af\u03b1 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03bc\u03b5 \u03c4\u03b7\u03bd Jennifer Lopez\r\n\r\n<a href="https://www.instyle.gr/celebrity/celebrity-news/jennifer-lopez-to-karfi-apo-sybrotagonisti-tis/"><strong>\u0394\u03b9\u03b1\u03b2\u03ac\u03c3\u03c4\u03b5 \u03c4\u03bf \u03b4\u03b7\u03bc\u03bf\u03c3\u03af\u03b5\u03c5\u03bc\u03b1 \u03c3\u03c4\u03bf Instyle.gr</strong></a>