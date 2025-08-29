Quantcast
Jennifer Lopez: Το «καρφί» από συμπρωταγωνιστή της - Real.gr
real player

Jennifer Lopez: Το «καρφί» από συμπρωταγωνιστή της

08:35, 29/08/2025
Jennifer Lopez: Το «καρφί» από συμπρωταγωνιστή της

H Jennifer Lopez στη συναυλία της στην Ποντεβέρδα της Γαλικίας, 8 Ιουλίου 2025 / Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ - EPA/LAVANDEIRA JR.

Ο Luis Guzmán δεν μάσησε τα λόγια του όταν μίλησε για τη συνεργασία του με την Jennifer Lopez

Διαβάστε το δημοσίευμα στο Instyle.gr

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved