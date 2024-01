Jennifer Lopez: Διχασμένοι οι θαυμαστές με το «Can’t Get Enough»

«Η μουσική εμπειρία This Is Me…Now ξεκινάει ακριβώς…ΤΩΡΑ! Το νέο μου single και βίντεο για το ‘Can’t Get Enough’ είναι επιτέλους εδώ!» έγραψε στο μήνυμα προς τους θαυμαστές της, στο προσωπικό της ιστολόγιο Οn the Jlo. Κάλεσε τους ακολούθους της να παρακολουθήσουν το βίντεο και να ακούσουν το τραγούδι της, που αποτελεί προάγγελο του άλμπουμ της, το οποίο θα κυκλοφορήσει στα μέσα Φεβρουαρίου.