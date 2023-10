Η 90χρονη θρυλική ηθοποιός περιέγραψε λεπτομερώς το περιστατικό στα νέα της απομνημονεύματα Behind The Shoulder Pads: Tales I Tell My Friends.

Σύμφωνα με την Joan Collins, ο καβγάς συνέβη καθώς ο 29χρονος τραγουδιστής χόρευε και τραγουδούσε όσο η Cher εμφανιζόταν στη σκηνή της εκδήλωσης μόδας.