John Stamos: Η πρώην του μιλά για τη στιγμή που την έπιασε στο κρεβάτι με τον Tony Danza

Ωστόσο, τώρα η Teri Copley βάζει τα πράγματα στη θέση τους, σχεδόν δύο εβδομάδες μετά την κυκλοφορία του βιβλίου.

Ο John Stamos έγραψε στο «If You Would Have Told Me», ότι τη βρήκε γυμνή στο κρεβάτι με τον Tony Danza. Οι δυο τους είχαν σχέση τη δεκαετία του 1980. Ωστόσο, η Copley έδωσε μια πολύ διαφορετική εκδοχή της ιστορίας. Ανέβασε βίντεο 19 λεπτών στο YouTube όπου περιέγραψε τη στιγμή.