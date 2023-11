Ο 69χρονος Travolta ανέβασε ένα συγκινητικό βίντεο στο οποίο έβαλε μουσική υπόκρουση το τραγούδι του Stevie Wonder You Are the Sunshine Of My Life. Το βίντεο είναι σύνθεση φωτογραφιών και βίντεο του Ben όλα αυτά τα χρόνια. Σε αρκετά στιγμιότυπα ο 13χρονος ποζάρει με τον αγαπημένο του σκύλο Peanut.