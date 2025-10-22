Josephine: Στον «δρόμο» για τη Eurovision 2026; - Real.gr

Πολύ κοντά στο όνειρό της να συμμετέχει στη Eurovision βρίσκεται η Josephine. Σύμφωνα με πληροφορίες από την εκπομπή «Πρωινό» του ΑΝΤ1

και τη δημοσιογράφο Φωτεινή Πετρογιάννη, η εντυπωσιακή τραγουδίστρια βρίσκεται ήδη σε προχωρημένες συζητήσεις με το ΡΙΚ για να εκπροσωπήσει την Κύπρο στη Eurovision 2026. Το παρασκήνιο της επιλογής Η Josephine είναι αυτή τη στιγμή το επικρατέστερο όνομα […]

Διαβάστε το δημοσίευμα στο instyle.gr