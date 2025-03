Βαρύ τίμημα φαίνεται πως έχει για τον Justin Baldoni η νομική διαμάχη με την Blake Lively. Ο πρωταγωνιστής και σκηνοθέτης του It Ends With Us έκανε ριζική αλλαγή look.

Ο Justin Baldoni επέδειξε ένα εντελώς διαφορετικό look εν μέσω της «καταστροφικής» νομικής διαμάχης με την πρώην συμπρωταγωνίστριά του, Blake Lively.

Διαβάστε το δημοσίευμα στο instyle.gr