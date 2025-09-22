Και το όνομα αυτής… - Real.gr

Η Αριέλ Κωνσταντινίδη μιλά για την απόφαση ζωής που έφερε στη ζωή την κόρη της και για τη μητρότητα χωρίς όρια, ενώ αποκαλύπτει στην Realnews το όνομα που θα πάρει η νεογέννητη και το τριπλό μυστήριο που ονειρεύεται δίπλα στη θάλασσα

της Νίκης Κώτσου

Στα 53 της χρόνια, η Αριέλ Κωνσταντινίδη τόλμησε να ακολουθήσει την καρδιά της και έγινε μητέρα ξανά, κόντρα σε στερεότυπα και συμβάσεις. Ήδη μητέρα δύο γιων από τον προηγούμενο γάμο της, υποδέχτηκε στις 8 Αυγούστου την κόρη της, κάνοντας πράξη την πιο προσωπική της επιθυμία. Με το βλέμμα στραμμένο στην αγάπη, η ηθοποιός μιλά για το δώρο της μητρότητας, ενώ αποκαλύπτει το όνομα που θα δώσει στην κόρη της και την τριπλή βάπτιση δίπλα στο κύμα, που σχεδιάζει.

Η Αριελ Κωνσταντινίδη μιλά με φως στα μάτια για το πιο τρυφερό της μυστικό: το όνομα της νεογέννητης κόρης της. «Αυρήλια», λέει με σιγουριά, «γιατί προέρχεται από τον ήλιο. Είναι το δροσερό αεράκι του πρωινού ήλιου. Έτσι το δίνει η αρχαία ελληνική ερμηνεία και αυτήν θα κρατήσω. Είναι υπέροχο». Στα λατινικά σημαίνει «χρυσός».

Η μικρή Αυρήλια θα βαπτιστεί, όχι μόνη, αλλά «μαζί με τα δύο μου αγόρια. Γιατί δεν έχουν βαπτιστεί ακόμη. Και θέλω να τα βαφτίσω όλα, δίπλα στη θάλασσα». Η ηθοποιός, που χρόνια τώρα δίνει στις λέξεις μουσικότητα, χαμογελά: «Δεν θα κάνω κάτι μεγάλο. Θα είναι μόνο για μας. Κάπου κοντά στη θάλασσα, με αλμύρα στον αέρα και φως». Όπως διευκρινίζει αποκλειστικά στην “R”, η βάπτιση θα γίνει το καλοκαίρι του 2026, προκειμένου να ευνοούν και οι συνθήκες, ώστε τα παιδιά της να μπουν στη θάλασσα αντί στην κολυμπήθρα. «Θέλω η κόρη μου να ξέρει ότι το όνομά της γεννήθηκε από φως, από ήλιο και αύρα. Ότι βαφτίστηκε στο κύμα, δίπλα στα αδέρφια της. Ότι ήρθε στον κόσμο με αγάπη» προσθέτει.

Νιώθοντας ολοκληρωμένη ως μητέρα, περιγράφει την τρυφερότητα που βιώνει και από τους δύο γιους της, Δαναό και Φοίβο. «Τα ονόματά τους κουβαλούν ιστορία. Και τώρα έχουν αγκαλιάσει την αδερφή τους με τόση αγάπη που με συγκινεί. Βλέπω τα μάτια τους. Δεν είναι τι λένε, είναι ότι θέλουν να τη φροντίσουν. Την καλημερίζουν, της δίνουν ένα φιλάκι στο κεφάλι, με ρωτούν αν έκλαψε. Έχουν την έγνοια της».

Η ίδια δεν κρύβει πόσο τους έχει ενώσει ως οικογένεια, αυτή η νέα αρχή: «Είμαστε χαρούμενοι. Τα παιδιά είναι ενθουσιασμένα που έχουν αδερφή. Είναι σαν να τους έχει δέσει ακόμη περισσότερο», ενώ μοιράζεται τι σημαίνει για εκείνη η μητρότητα: «Είναι επιλογή. Δεν ήθελα ποτέ να βρω έναν άντρα για να κάνω παιδί. Αυτό θα ήταν υποτίμηση, και του εαυτού μου και του παιδιού. Η μητρότητα είναι το μεγαλύτερο ταξίδι, αλλά χρειάζεται υπευθυνότητα. Δεν είναι μια συναλλαγή, είναι μια δέσμευση ζωής. Αν κάτι θέλω να ακούσουν τα νέα κορίτσια και τα νέα αγόρια, είναι πως η οικογένεια δεν στήνεται από έλλειψη ή από φόβο. Χτίζεται με αγάπη. Μόνο έτσι έχει ρίζες και μόνο έτσι δίνει φτερά».