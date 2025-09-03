Και το όνομα αυτής Λουκία - Real.gr

Η ηθοποιός Αμαλία Αρσένη βάφτισε σε μια συγκινητική τελετή στην Κεφαλονιά την κόρη της, η οποία πήρε το όνομα της γιαγιάς της, Λ. Κατσέλη.

Της ΝΙΚΗΣ ΚΩΤΣΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Tον τόπο που αγάπησε και τίμησε ο πατέρας της, ο αείμνηστος υπουργός Γεράσιμος Αρσένης, επέλεξε η Αμαλία Αρσένη για τη βάφτιση της κόρης της. Για τη σημαντική αυτή στιγμή της ζωής της η ηθοποιός ήθελε να συνδεθεί με τις ρίζες και την οικογενειακή παράδοση.

Η μικρή Λουκία, όπως ονομάστηκε η νεοφώτιστη, γεννήθηκε τον Δεκέμβριο, γεμίζοντας με χαρά όλη την οικογένεια. Είναι το δεύτερο παιδί της Αμ. Αρσένη και του συζύγου της, Σπύρου Κοκκώση, οι οποίοι παντρεύτηκαν το 2021.

Ο πρωτότοκος γιος τους γεννήθηκε το 2023 και σήμερα το ζευγάρι απολαμβάνει την καθημερινότητα με τα δύο μικρά παιδιά του. Ο Σπ. Κοκκώσης δραστηριοποιείται επαγγελματικά στον χώρο των τουριστικών επιχειρήσεων στην Κεφαλονιά, απ’ όπου κατάγεται και ο ίδιος. Πρόκειται για έναν άνθρωπο χαμηλών τόνων, που σπάνια εκτίθεται στη δημοσιότητα, προτιμώντας να στηρίζει διακριτικά τη σύντροφό του και να επικεντρώνεται στη δουλειά και στην οικογένειά του.

Η κόρη του Γεράσιμου Αρσένη και της Λούκας Κατσέλη διάλεξε έναν εντελώς διαφορετικό δρόμο από αυτόν της πολιτικής. Ακολουθώντας το καλλιτεχνικό αποτύπωμα της οικογένειας της μητέρας της -καθώς ο παππούς της, Πέλος Κατσέλης, ήταν σκηνοθέτης και η γιαγιά της, Αλέκα Κατσέλη, ηθοποιός- αφιερώθηκε στην υποκριτική.

Σπούδασε θέατρο και κινηματογράφο στο Smith College στη Μασαχουσέτη και στη συνέχεια παρακολούθησε μαθήματα υποκριτικής με υποτροφία στο London Academy of Music & Dramatic Art (LAMDA) καθώς και στη Royal Academy of Dramatic Art (RADA) στο Λονδίνο.

Η καλλιτεχνική πορεία της είναι σταθερά ανοδική, με εμφανίσεις σε παραστάσεις που έχουν αγαπηθεί από το κοινό. Πρόσφατα παρουσίασε τον μονόλογο «Μπουμπουλίνας 18», που εντάχθηκε στο πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, αποσπώντας θερμές κριτικές. Το έργο θα συνεχιστεί και τη νέα σεζόν. Η βάφτιση της μικρής Λουκίας αποτέλεσε μια αφορμή να βρεθούν στον τόπο καταγωγής τους συγγενείς, φίλοι και πρόσωπα από τον πολιτικό και καλλιτεχνικό χώρο.

Η ατμόσφαιρα ήταν κατανυκτική και συγκινησιακά φορτισμένη, καθώς η μνήμη του Γεράσιμου Αρσένη έδινε βάθος και ακόμη μεγαλύτερη αξία στη στιγμή. Με τον σύζυγό της στο πλευρό της και τα δύο παιδιά τους που αποτελούν το κέντρο της ζωής της, η Αμ. Αρσένη κατάφερε να παντρέψει το παρελθόν με το παρόν, δίνοντας στα παιδιά της ρίζες και μνήμες και φτιάχνοντας για εκείνα ένα γεμάτο αγάπη μέλλον.

