«Και τι δεν κάνατε για να με θάψετε»: H Μέγκαν Μαρκλ απήγγειλε στίχο του Ντίνου Χριστιανόπουλου

«Πολύ καιρό πριν, άκουσα μια φράση, που θα μοιραστώ μαζί σας σήμερα», ανέφερε η Δούκισσα του Σάσεξ, εξηγώντας τον στίχο που επέλεξε: «Επειδή μιλάμε για ταμπέλες και κουτάκια, στα οποία ίσως προσπαθήσουν να σας στριμώξουν όπως και ρόλους ή στερεότυπα που σας αποδίδονται και δεν ταιριάζουν απόλυτα στο άτομο που είστε, αυτή είναι η φράση με την οποία ήθελα να σας αφήσω», είπε για τον στίχο του Ντίνου Χριστιανόπουλου.

«Συνέχισε να εξελίσσεσαι φίλε μου και θα σε δω στην απέναντι πλευρά. Όπως πάντα, είμαι η Μέγκαν», πρόσθεσε.

Το δίστιχο «και τι δεν κάνατε για να με θάψετε, όμως ξεχάσατε πως ήμουν σπόρος» αποτελεί ποίημα του 1978 του Ντίνου Χριστόπουλου, το οποίο είναι ενταγμένο στον κύκλο ποιημάτων «Το κορμί και το σαράκι».

?? “What didn’t you do to bury me?,” the Duchess of Sussex has asked as she signed off the final episode of her podcast series with a pointed quote https://t.co/gMm3HQKG3G