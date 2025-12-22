Καινούργια ζωή! - Real.gr

Την πιο ευτυχισμένη περίοδο της ζωής της βιώνει η Κατερίνα Καινούργιου, η οποία υποδέχεται το 2026 με μια σειρά από αλλαγές.

Της ΝΙΚΗΣ ΚΩΤΣΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Αυτή η χρονιά θα αποτελέσει ορόσημο για την Κατερίνα Καινούργιου. Πρόκειται για μια περίοδο που η ίδια θα θυμάται για πάντα, αφού ζει τις πιο φωτεινές και γεμάτες συναισθήματα στιγμές. Η προσωπική ευτυχία της ολοκληρώνεται.

Ο ερχομός του 2026 δεν είναι απλώς μια αλλαγή ημερολογιακού έτους, αλλά ένα κεφάλαιο γεμάτο ελπίδες, αφού η παρουσιάστρια και ο σύντροφός της, Παναγιώτης Κουτσουμπής, ανυπομονούν για τη στιγμή που θα κρατήσουν στην αγκαλιά τους την κόρη τους.Η επικεφαλής της εκπομπής «Super Κατερίνα» δεν κρύβει τη χαρά της.

Το χαμόγελό της έχει γίνει ακόμη πιο πλατύ, καθώς όλα όσα είχε ονειρευτεί αρχίζουν να παίρνουν σάρκα και οστά. Η βαθιά αγάπη για τον σύντροφό της, η επικείμενη μητρότητα και η αίσθηση οικογενειακής ολοκλήρωσης τη γεμίζουν με γλυκιά προσμονή.

Το ζευγάρι έχει ήδη κάνει ένα σημαντικό βήμα, υπογράφοντας σύμφωνο συμβίωσης, ενώ δεν αποκλείεται να κάνει αργότερα και θρησκευτικό γάμο. Οι αλλαγές δεν περιορίζονται μόνο στη δημιουργία της δικής τους οικογένειας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζευγάρι έχει πραγματοποιήσει ένα ακόμη μεγάλο όνειρό του, την αγορά εξοχικής κατοικίας στην Πάρο, το νησί που νιώθει σαν δεύτερο σπίτι του. Σύμφωνα με πρόσωπο από το περιβάλλον τους, η Πάρος ήταν για εκείνους το ιδανικό μέρος για να χτίσουν κοινές αναμνήσεις και να ζήσουν τα πρώτα καλοκαίρια με την κόρη τους.

Ο Π. Κουτσουμπής, που δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στον χώρο της εστίασης και είναι συνιδιοκτήτης γνωστών bar restaurants στο Κολωνάκι, έχει καταφέρει να ισορροπήσει επιτυχώς ανάμεσα στην απαιτητική επαγγελματική ζωή και στη ζεστασιά της προσωπικής ευτυχίας.

Το νέο σπίτι στην Πάρο συμβολίζει το μέλλον που χτίζουν μαζί, έχοντας ήδη κλείσει τα… εισιτήρια για το πιο όμορφο ταξίδι τους.