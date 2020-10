Καινούργια μουσική από Στίβι Γουόντερ, μετά από 15 χρόνια

Κατά τα φαινόμενα, η περίοδος που ο Στίβι Γουόντερ κρατούσε χαμηλό προφίλ και, μουσικά, σιωπούσε φτάνει στο τέλος της: την περασμένη Τρίτη, ο Hall of Famer ανακοίνωσε την κυκλοφορία δύο καινούργιων τραγουδιών, τα πρώτα του την τελευταία δεκαπενταετία!

Και αυτή την έκπληξη τη συνόδευσε με μία δεύτερη: ο Γουόντερ θα κυκλοφορήσει τα τραγούδια στη δική του δισκογραφική εταιρεία, τη So What the Fuss Records, αποχωριζόμενος τη Motown που, από το 1962, ήταν το σπίτι του.