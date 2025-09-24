Καλλιόπη Χάσκα: Από τη Βενετία στο Grand Hotel - Real.gr

Η Καλλιόπη Χάσκα, λίγο πριν από την πρεμιέρα του δεύτερου κύκλου του «Grand Hotel», στον ΑΝΤ1, αποχαιρέτησε τον Αύγουστο επιλέγοντας να κάνει μια στάση στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της μαγευτικής ιταλικής πόλης

Tης Νίκης Κώτσου

Λίγο πριν από την πρεμιέρα του δεύτερου κύκλου του «Grand Hotel», η Καλλιόπη Χάσκα έκανε μια στάση στη Βενετία. Με φόντο τα γραφικά κανάλια και τα ιστορικά κτίρια, η ηθοποιός βρήκε χρόνο για ξεκούραση, έμπνευση και επαφές με τον παγκόσμιο κινηματογράφο, συνδυάζοντας ιδανικά δουλειά και απόλαυση.

Το ταξίδι στη Βενετία λειτούργησε όχι μόνο ως ανάπαυλα από την ένταση των γυρισμάτων, αλλά και ως ευκαιρία για την ταλαντούχα ηθοποιό να έρθει σε επαφή με τον παγκόσμιο κινηματογράφο. Μαζί με τον Αρη Κουβαρά, σκηνοθέτη και σεναριογράφο της ταινίας «Look at the stars», όπου πρωταγωνίστησε η Καλλιόπη, αλλά και με άλλους φίλους, παρακολούθησαν προβολές και γέμισαν με εικόνες της πανέμορφης ιταλικής πόλης.

Στα στιγμιότυπά της από τη Βενετία, η Κ. Χάσκα ποζάρει χαλαρή πάνω σε γόνδολα, με φόντο τα εντυπωσιακά κτίρια που καθρεφτίζονται στα κανάλια της πόλης, αποτυπώνει τα γραφικά βενετσιάνικα σοκάκια και δείχνει να απολαμβάνει την ξεκούραση και τις εικόνες της Βενετίας, λίγο πριν αφοσιωθεί στις υποχρεώσεις της τηλεοπτικής σεζόν.

Η Καλλιόπη, που την περασμένη Τετάρτη έκλεισε τα 30 της χρόνια, και σπούδασε με υποτροφία στο Berklee, κορυφαίο πανεπιστήμιο για τέχνες στον κόσμο, προτιμά να χτίζει βήμα–βήμα μια σταθερή πορεία. Το στοίχημα για εκείνη είναι η ισορροπία ανάμεσα στη φρεσκάδα της ηλικίας της και στην ωριμότητα που απαιτούν οι απαιτητικοί ρόλοι.