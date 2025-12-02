Καλλιόπη Χάσκα - Δημήτρης Ψαρρής: Ερωτας πρώτης γραμμής - Real.gr

Η πρωταγωνίστρια του «Grand Hotel», Καλλιόπη Χάσκα, έχει βρει την απόλυτη ευτυχία στο πλευρό του συντρόφου της, επιχειρηματικού συμβούλου, Δημήτρη Ψαρρή.

Της ΝΙΚΗΣ ΚΩΤΣΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Η Καλλιόπη Χάσκα, που πρωταγωνιστεί στη σειρά του ΑΝΤ1 «Grand Hotel», ζει έναν δυνατό έρωτα με τον Δημήτρη Ψαρρή, ο οποίος είναι μέτοχος σε συμβουλευτική εταιρεία που δραστηριοποιείται σε Ελλάδα και Κύπρο. Η ταλαντούχα ηθοποιός, που ήρθε από τη Ρόδο προκειμένου να κυνηγήσει το όνειρό της στην υποκριτική, φαίνεται ότι έχει βρει την ισορροπία ανάμεσα στην επαγγελματική και στην προσωπική ευημερία. Εκτός από τα πολύωρα γυρίσματα για την επιτυχημένη καθημερινή σειρά, η Καλλιόπη φροντίζει να εξασφαλίζει ποιοτικό χρόνο για να απολαμβάνει ξεχωριστές στιγμές μαζί με τον σύντροφό της.

Ο Δ. Ψαρρής δεν έχει σχέση με τον χώρο του θεάματος. Για περισσότερο από μία δεκαετία υποστηρίζει με τις γνώσεις του μεγάλες τράπεζες, εταιρείες, καθώς και ευρωπαϊκές και τοπικές Αρχές σε ό,τι αφορά πρωτοβουλίες υψηλού προφίλ για αναδιάρθρωση και ανάκαμψη. Θεωρείται ένας από τους κορυφαίους συμβούλους σε Ελλάδα και Κύπρο και είναι μέτοχος γνωστής συμβουλευτικής εταιρείας. Μάλιστα, θεωρείται ένα από τα πρόσωπα που βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή για την ανάκαμψη της Ελλάδας από την οικονομική κρίση.

Πρόσφατα ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε το ζευγάρι σε τρυφερό τετ α τετ, σε μια χαλαρή βόλτα του σε πολυσύχναστο δρόμο της Αθήνας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Δημήτρης είναι πολύ υποστηρικτικός προς τη σύντροφό του και είναι δίπλα της σε κάθε επιλογή της. Μαζί μοιράζονται πολλές ξεχωριστές εμπειρίες, όπως την κοινή αγάπη τους για τα ταξίδια. «Σε έναν άνδρα με έλκουν το μυαλό και η ευστροφία», έχει δηλώσει η Κ. Χάσκα σε συνέντευξή της, χωρίς να αποκαλύπτει λεπτομέρειες για την προσωπική της ζωή.

Και οι δύο, άλλωστε, έχουν μάθει να κρατούν χαμηλούς τόνους σε σχέση με τη δημοσιότητα. «Εχω λογική σκέψη, είμαι πολύ οργανωτικός άνθρωπος, αλλά πηγαίνω πολύ με τη σκέψη, γιατί έχω μια βεβαιότητα ότι θα έρθουν τα σωστά πράγματα στη ζωή», έχει πει η Καλλιόπη, η οποία σπούδασε με υποτροφία στην Αμερική. Εκεί γνώρισε τον Τζάστιν Τιμπερλέικ, ενώ η Μαρίνα Σάττι της δίδαξε μουσική. «Σπούδασα θέατρο στη Βοστώνη. Ξέρω να υπάρχω καλύτερα στα ελληνικά… Δεν έμεινα εκεί, γιατί είχα την πολύ μεγάλη ευλογία να κλείσω μια υπέροχη δουλειά, τη “Μάγισσα”. Δεν είχε νόημα να φύγω. Μετά έκανα μια παράσταση στο θέατρο και τώρα το “Grand Hotel”», έχει πει η ηθοποιός.