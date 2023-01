Η Kate Middleton φέρεται να είναι «εξοργισμένη και πληγωμένη» απ’ όσα ισχυρίζεται γι’ αυτήν ο κουνιάδος της στο βιβλίο του, σύμφωνα με τον Tom Bower, συγγραφέα του «Revenge: Meghan, Harry and the War Between the Windsors».