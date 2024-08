Kate Middleton: Γιατί δεν ήθελε τον τίτλο της πριγκίπισσας της Ουαλίας

Σύμφωνα με ένα απόσπασμα από το νέο βιβλίο του Robert Jobson “Catherine, The Princess of Wales: A Biography of the Future Queen”, ο συγγραφέας γράφει ότι η Kate σκέφτηκε να «αρνηθεί» τον βασιλικό τίτλο που είναι συνώνυμος με την αείμνηστη πεθερά της, όταν μια μέρα θα ερχόταν η ώρα. Ο Jobson γράφει ότι η σύζυγος του πρίγκιπα Ουίλιαμ σκέφτηκε το βάρος των συγκρίσεων με την αγαπημένη «πριγκίπισσα του λαού», η οποία πέθανε ύστερα από τροχαίο ατύχημα στο Παρίσι το 1997 σε ηλικία 36 ετών, όταν ο σύζυγός της έγινε διάδοχος του θρόνου.