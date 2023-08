Kate Middleton: Viral ένα throwback βίντεο με την πριγκίπισσα της Ουαλίας να τραγουδά σε σχολική παράσταση

Αυτήν τη φορά έχει γίνει viral ένα βίντεο από την παιδική της ηλικία, όπου βλέπουμε την Kate Middleton να τραγουδά με πάθος ως Eliza Doolittle στη σχολική παράσταση “Ωραία μου Κυρία.” Το βίντεο ανέβηκε στο Instagram στον λογαριασμό θαυμαστών Catherine Princess of Wales, όπου η νεαρή Kate τραγούδησε το “Wouldn’t It Be Loverly” κρατώντας τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην παράσταση.