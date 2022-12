Η Kate Winslet πρωταγωνιστεί στο «Avatar: The Way of Water» του James Cameron. Είναι η δεύτερη συνεργασία της με τον σπουδαίο σκηνοθέτη, μετά την μεγάλη επιτυχία του «Τιτανικού» που της έδωσε παγκόσμια φήμη.