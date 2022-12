Ένα από τα εντυπωσιακά ρεκόρ του Tom Cruise έσπασε η Kate Winslet, η οποία φρόντισε να κοροϊδέψει τον Χολιγουντιανό αστέρα.

Η 47χρονη σταρ μίλησε πρόσφατα στο USA Today σχετικά με την εκπαίδευσή της για την τελευταία ταινία της “Avatar: The Way of Water”. Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας του James Cameron, η Kate Winslet κράτησε την αναπνοή της κάτω από το νερό για επτά λεπτά και 15 δευτερόλεπτα.