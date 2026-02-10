Quantcast
Κατερίνα Γερονικολού: Η σπάνια εξομολόγηση για την κόρη του Γιάννη Τσιμιτσέλη – «Είναι φανταστική» - Real.gr
19:15, 10/02/2026
Η Κατερίνα Γερονικολού ήταν καλεσμένη στην εκπομπή “Super Κατερίνα” την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου. Η γνωστή ηθοποιός μίλησε για τον σύντροφό της, Γιάννη Τσιμιτσέλη και προχώρησε σε μια σπάνια εξομολόγηση για την κόρη του, Εύα. «Είμαστε μαζί 8 χρόνια. Συγκατοικήσαμε από την πρώτη στιγμή. Όταν με τον άλλον νιώθεις ελεύθερη χωρίς φτιασίδια… υπάρχει ένα ταίριασμα που δεν […]

Διαβάστε το αρχικό δημοσίευμα Κατερίνα Γερονικολού: Η σπάνια εξομολόγηση για την κόρη του Γιάννη Τσιμιτσέλη – «Είναι φανταστική» στο InStyle.

