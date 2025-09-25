Κατερίνα Καινούργιου: Κοιτάζω το πλάνο μου και βλέπω ότι έχω παχύνει - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Και ενώ τις τελευταίες ημέρες υπάρχουν έντονα φήμες περί εγκυμοσύνης για την Κατερίνα Καινούργιου, το πρωί της Πέμπτης 25 Σεπτεμβρίου, η παρουσιάστρια μπήκε στο πλατό ντυμένη στα μαύρα, με λευκό σακάκι.

Παρατηρώντας τον εαυτό της στο μόνιτορ, η Κατερίνα Καινούργιου σχολίασε με χιούμορ πως έχει παχύνει.

«Πω πω… κοιτάζω το πλάνο μου και βλέπω ότι έχω παχύνει» είπε η παρουσιάστρια.

Στη συνέχεια η ίδια ευχήθηκε στη συνεργάτιδά της, Φρόσω Κυριαζή, που έχει σήμερα την ονομαστική της εορτή: «Νομίζω ότι είσαι η μόνη Φρόσω που γνωρίζω προσωπικά. Έχω αδυναμία στο όνομά σου γιατί Φρόσω ήταν και η μητέρα του Νίκου Μουτσινά.

Της είχα τεράστια αδυναμία. Την έφερνε πάντα μαζί του, ωραίο όνομα. Αγαπούσα τη μητέρα του Νίκου, μου έχει μείνει πολύ ωραία».