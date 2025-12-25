Κατερίνα Καινούργιου: «Να πιστεύουμε ξανά στα μικρά θαύματα…» – Το Χριστουγεννιάτικο μήνυμα στο Instagram - Real.gr

Quantcast
Κατερίνα Καινούργιου: «Να πιστεύουμε ξανά στα μικρά θαύματα…» – Το Χριστουγεννιάτικο μήνυμα στο Instagram

14:00, 25/12/2025
Τα πιο όμορφα Χριστούγεννα είναι τα φετινά για την Κατερίνα Καινούργιου καθώς την βρίσκουν με φουσκωμένη κοιλίτσα, να ζει το θαύμα που χρόνια ονειρευόταν. Την παραμονή Χριστουγέννων, η παρουσιάστρια θέλησε να στείλει σε όλους το δικό της μήνυμα πως ό,τι κι αν έφερε αυτή η χρονιά στον καθένα, απόψε επιτρέπεται να ελπίζει… «Παραμονή Χριστουγέννων…και ό,τι […]

