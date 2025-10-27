Κατερίνα Καινούργιου - Παναγιώτης Κουτσουμπής: Ευτυχία για τρεις - Real.gr

Η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής ετοιμάζονται σε λίγους μήνες να κρατήσουν στην αγκαλιά τους το πρώτο παιδί τους και σχεδιάζουν την επισημοποίηση της σχέσης τους, ενώ ονειρεύονται ένα νέο ευρύχωρο σπίτι που θα στεγάσει την οικογένειά τους.

Της ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής διανύουν μια πολύ ευτυχισμένη περίοδο. Σε λίγο καιρό ετοιμάζονται να κάνουν το μεγάλο βήμα γεμάτοι αγάπη, κοινά όνειρα και στιγμές που τους δένουν ακόμη περισσότερο ως ζευγάρι.

Η Κατερίνα έχει εκφράσει πολλές φορές την επιθυμία της να γίνει μητέρα. «Μακάρι να δημιουργήσω οικογένεια. Είναι κάτι που το θέλω πολύ, όμως δεν είναι εύκολο. Οταν μεγαλώνεις και βρίσκεις έναν άνθρωπο που είσαι καλά μαζί του, για εμένα η δημιουργία οικογένειας δεν σημαίνει γάμος, αλλά απόκτηση παιδιού», έχει δηλώσει η παρουσιάστρια.

Επισημοποίηση

Παρά το απαιτητικό επαγγελματικό πρόγραμμά της, μοιάζει να περνά αυτή τη φάση με ηρεμία. Η καθημερινότητά της, μέσα από την εκπομπή «Super Κατερίνα», έχει προσαρμοστεί στη συνθήκη μιας εγκυμοσύνης, για την οποία η ίδια δεν μιλά ακόμη ανοιχτά.

Οι τηλεθεατές, ωστόσο, παρατηρούν τις αλλαγές της. Σε στιγμές που τα πόδια της κουράζονται πιο εύκολα ή η όρεξή της για φαγητό διαφοροποιείται αισθητά, εκείνη βάζει το χιούμορ μπροστά και επιλέγει να απολαύσει κάθε λεπτό ενός ταξιδιού που έχει ως προορισμό το «εμείς».

Ο επιχειρηματίας σύντροφός της στέκεται στο πλευρό της από την αρχή, όντας πανέτοιμος για το κοινό μέλλον τους. Η πρόταση γάμου έγινε πριν από λίγους μήνες στο Παρίσι, σε μια στιγμή που επιβεβαίωσε όσα αισθάνονται και οι δύο.

«Η αρχή του για πάντα», έγραψε η ίδια σε ανάρτησή της μετά το χαρμόσυνο γεγονός. Τα αρχικά σχέδιά τους για έναν ανοιχτό γάμο προς το παρόν έχουν παγώσει. Εκείνο που προέχει τώρα είναι η οικογένεια που αρχίζει να δημιουργείται.

Οι ίδιοι φέρονται να εξετάζουν το ενδεχόμενο ενός συμφώνου συμβίωσης ή του πολιτικού γάμου για πρακτικούς λόγους, μέχρι η συνθήκη να είναι κατάλληλη για τον θρησκευτικό γάμο τους.

Αλλαγή στέγης

Ηδη κάνουν όνειρα για τη γέννηση του παιδιού τους: τις πρώτες αγκαλιές, τα γέλια, την καθημερινότητα που θα αλλάξει, αλλά και την απεριόριστη αγάπη που θα γεμίσει το σπίτι τους. Ενα από τα επόμενα σχέδιά τους φέρεται να είναι και η αναζήτηση μιας νέας κατοικίας, που θα προσφέρει άνεση και ασφάλεια στο νέο μέλος.

Η Κ. Καινούργιου απολαμβάνει αυτή τη φάση της ζωής της, που τόσο πολύ επιθυμούσε. Η καθημερινότητά της πλέον φαίνεται να έχει αποκτήσει νόημα και να είναι περισσότερο εστιασμένη στο συναίσθημα. Και ο Παναγιώτης είναι σταθερά δίπλα της. Το ταξίδι του «εμείς» μόλις ξεκίνησε.