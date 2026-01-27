Κατερίνα Παπουτσάκη - Θάνος Χατζόπουλος: Eνας χρόνος ευτυχίας - Real.gr

Οσο περισσότερο χρόνο περνούν μαζί η ηθοποιός Κατερίνα Παπουτσάκη και ο επιχειρηματίας Θάνος Χατζόπουλος τόσο πιο άνετα νιώθουν με τη δημοσιότητα σε ό,τι αφορά τη σχέση τους.

Της ΚΟΡΥΝΑΣ ΜΑΝΤΑΓΑΡΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Eναν χρόνο σχέσης συμπλήρωσαν η Κατερίνα Παπουτσάκη και ο Θάνος Χατζόπουλος. Η ηθοποιός… καταπιάνεται με τον έρωτα όχι μόνο καλλιτεχνικά, αφού πρωταγωνιστεί στην επιτυχημένη σειρά του Alpha «Αγιος έρωτας» και στη θεατρική παράσταση «Hotel Amour» στο θέατρο «Ακροπόλ», αλλά και στην προσωπική της ζωή.

Η Κατερίνα είναι ευτυχισμένη στην αγκαλιά του επιχειρηματία, με τον οποίο συμπορεύονται για περισσότερους από 12 μήνες. Πριν από λίγες ημέρες, μάλιστα, ευχήθηκε στον αγαπημένο της με αφορμή την ονομαστική του εορτή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ηθοποιός στο πρόσωπο του Θ. Χατζόπουλου έχει βρει έναν στοργικό και περιποιητικό σύντροφο. Σχεδόν κάθε Δευτέρα, μετά το τέλος του επιτυχημένου μιούζικαλ των Γεράσιμου Ευαγγελάτου και Θέμη Καραμουρατίδη, όπου και συμπρωταγωνιστεί μαζί με τους Γιώργο Παπαγεωργίου, Χαρά Κεφαλά, Ιβάν Σβιτάιλο, Φοίβο Ριμένα, Γιλμάζ Χουσμέν, Βασίλη Μηλιώνη και Αλεξάνδρα Κολαΐτη, την περιμένει έξω από το θέατρο.

Οσοι τους γνωρίζουν κάνουν λόγο για ένα απόλυτα ταιριαστό ζευγάρι και αναγνωρίζουν ότι η Κ. Παπουτσάκη λάμπει και πάλι από χαρά. Η ηθοποιός -που διανύει παράλληλα πορεία και στον χώρο της μουσικής ως ερμηνεύτρια– και ο επιχειρηματίας είναι μαζί από το φθινόπωρο του 2024.

Τότε απέφευγαν συστηματικά τα φώτα της δημοσιότητας. Μετά τους πρώτους μήνες της σχέσης τους, όμως, ξεκίνησαν οι κοινές εμφανίσεις τους σε φιλικά αλλά και σε κοσμικά καλέσματα. Η ηθοποιός δημοσίευσε κοινές φωτογραφίες τους στα social media, εκφράζοντας έτσι την ευτυχία και την ασφάλεια που νιώθει.

Σε δηλώσεις της έχει πει ότι είναι ερωτευμένη με τη ζωή, υπονοώντας την αλλαγή που έφερε ο σύντροφός της μετά το διαζύγιο, ενώ έχει αναφερθεί στη σχέση τους δηλώνοντας «σίγουρη και ασφαλής».

«Ολα είναι καλά. Δεν μου αρέσει γενικώς να υπεραναλύω τα πράγματα, είναι θετικό το πρόσημο. Ενιωσα σίγουρη και ασφαλής, γι’ αυτό δημοσίευσα τις φωτογραφίες με τον σύντροφό μου», τόνισε.

Τόσο η Κατερίνα όσο και ο Θάνος απολαμβάνουν την ευτυχία που έχει φέρει στη ζωή τους αυτός ο έρωτας και μπορεί να κρατούν χαμηλό προφίλ σε ό,τι αφορά την έκθεση των προσωπικών τους στιγμών, όμως δεν κρύβονται πλέον από τους φωτογράφους.

Οσο περισσότερο χρόνο περνούν μαζί τόσο πιο άνετα νιώθουν να δημοσιεύουν στα social media στιγμές από την καθημερινότητα και ενσταντανέ από ταξίδια ή κοινές διακοπές.