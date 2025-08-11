Κατερίνα Παπουτσάκη - Θάνος Χατζόπουλος: Ο έρωτας τους «ταξιδεύει» - Real.gr

Η Κατερίνα Παπουτσάκη μπορεί να ερμηνεύει τη «Σκλάβα», ένα από τα αγαπημένα της τραγούδια, όμως αισθάνεται απόλυτα ελεύθερη στο πλευρό του συντρόφου της, του επιχειρηματία Θάνου Χατζόπουλου, με τον οποίο απολαμβάνει το ελληνικό καλοκαίρι.

Στα πανέμορφα νησιά της Ιου και της Τήνου βρέθηκαν η Κατερίνα Παπουτσάκη και ο σύντροφός της Θάνος Χατζόπουλος, προσφέροντας στον εαυτό τους αποδράσεις γεμάτες ανεμελιά και καλοκαιρινή αύρα. Οι δυο τους έμειναν σε boutique μονάδες που προσφέρουν low-profile εμπειρία και ήσυχη διαμονή με διακριτικότητα.

Στα social media μοιράστηκαν λίγες αλλά γεμάτες αισθητική στιγμές με ρομαντικές φωτογραφίες και χαρούμενα stories. Ο σύντροφός της είναι επιχειρηματίας στον χώρο της εστίασης, ιδιοκτήτης γνωστών καταστημάτων στο κέντρο της Αθήνας και μοιράζεται την αγάπη του για τα ταξίδια με την Κ. Παπουτσάκη.

Η σχέση τους έγινε γνωστή στις αρχές του Δεκεμβρίου του 2024, όταν η Κατερίνα δημοσίευσε μια φωτογραφία του Θάνου μέσα από ένα καρουσέλ στιγμιoτύπων από ταξίδι τους στο Πήλιο. Από εκείνη την ημέρα ζουν τη σχέση τους χωρίς να κρύβονται και χωρίς ταυτόχρονα να δίνουν αφορμές για σχόλια. Δεν επιλέγουν πολυσύχναστα μέρη, αν και το ζευγάρι είναι μαζί σε σημαντικά γεγονότα όπως στο event του σχεδιαστή Στέλιου Κουδουνάρη, όπου φωτογραφήθηκε σε χαλαρή διάθεση.

Η καθημερινότητά τους βασίζεται στην ηρεμία και στην αγάπη. Μοιράζονται στιγμές με πολύ κοντινά τους πρόσωπα και φυσικά με το αγαπημένο τους σκυλάκι, τη Φλώρα. Εχουν αποφασίσει, προς το παρόν, να μη συγκατοικήσουν, καθώς η αγαπημένη ηθοποιός και τραγουδίστρια θέλει πρώτα να διασφαλίσει την ψυχική ισορροπία των παιδιών της, Κίμωνα και Μάξιμου.

Στα καλύτερά της

Η Κ. Παπουτσάκη συνεχίζει την καλλιτεχνική της πορεία με σταθερή παρουσία στη μουσική σκηνή και σε θεατρικά projects. Πρόσφατα είχε εμφανιστεί στη μουσική σκηνή «Σφίγγα» σε σειρά μουσικών βραδιών με ελληνικά τραγούδια, ανάμεσά τους και η δική της διασκευή στο single «Σκλάβα». Η συμμετοχή της στη μικρή οθόνη με τον καθημερινό ρόλο της στη σειρά «Αγιος έρωτας» στον Alpha την ανανέωσε και ανέδειξε για ακόμη μία φορά τις δυνατότητές της στην υποκριτική. Θα συνεχίσει να ενσαρκώνει τη Χριστίνα, μια δυναμική και πληγωμένη γυναίκα, που κινείται στα άκρα.

Το φετινό καλοκαίρι είναι περίοδος ανανέωσης για την ηθοποιό. Η απόδραση στα κυκλαδίτικα νησιά με τον Θ. Χατζόπουλο, η σχέση της που περνά σταδιακά στην καλύτερη φάση της και η καλλιτεχνική συνέχεια, με μουσικές και θεατρικές δραστηριότητες, προοιωνίζονται ένα υπέροχο μέλλον. Αν και προς το παρόν θέτει ως προτεραιότητες την οικογένεια και την ψυχική της ισορροπία, δεν αποκλείεται μέσα στη σεζόν να υπάρξουν συναρπαστικά νέα σε κινηματογράφο ή τηλεόραση.

