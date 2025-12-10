Κατερίνα Στεφανίδη - Μίτσελ Κρίερ: Ξεχωριστές γιορτές - Real.gr

Η χρυσή ολυμπιονίκης του άλματος επί κοντώ, Κατερίνα Στεφανίδη, και ο σύζυγός της, Μίτσελ Κρίερ, ετοιμάζονται να απολαύσουν τα πρώτα Χριστούγεννα μαζί με τον πέντε μηνών γιο τους, Γιώργο.

Της ΚΟΡΥΝΑΣ ΜΑΝΤΑΓΑΡΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Tα φετινά Χριστούγεννα θα είναι τα πιο ξεχωριστά για την Κατερίνα Στεφανίδη και τον σύζυγό της, Μίτσελ Κρίερ. Η χρυσή ολυμπιονίκης στο άλμα επί κοντώ δεν χορταίνει να κρατά στην αγκαλιά της τον μόλις πέντε μηνών γιο της, ο οποίος μικρός γεννήθηκε στις 30 Ιουνίου ολοκληρώνοντας την ευτυχία του ζευγαριού.

Λάμποντας από χαρά οι γονείς του στόλισαν πριν από λίγες ημέρες το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι τους, με την Κατερίνα να κρατά στην αγκαλιά της το μωρό της. Εχει ήδη αποφασιστεί να πάρει το όνομα Γιώργος από τον πατέρα της πρωταθλήτριας, όπως ο ίδιος είχε αποκαλύψει στη Realnews λίγο μετά τη γέννηση του εγγονού του. Ο παππούς, Γιώργος Στεφανίδης, μιλά στην «R» για τις ιδιαίτερες φετινές γιορτές.

«Πραγματικά η ευτυχία μας είναι μεγάλη! Είχαμε πάει το καλοκαίρι για τη γέννηση του εγγονού μας στην Αμερική και μείναμε αρκετό καιρό με τη σύζυγο, προκειμένου να είμαστε στο πλευρό της κόρης μας. Πρώτα είχε πάει η σύζυγος και στη συνέχεια πήγα κι εγώ. Ο μικρός είναι ένα πολύ γλυκό μωράκι, που μοιάζει περισσότερο στον μπαμπά του. Τόσο η Κατερίνα και ο Μίτσελ, όσο και εγώ με τη σύζυγό μου, Ζωή, είμαστε πολύ ευτυχισμένοι με τον εγγονό μας. Παραμείναμε αρκετούς μήνες στο Ντένβερ και περάσαμε υπέροχα. Μια από τις αγαπημένες μας ασχολίες ήταν να πηγαίνουμε για πεζοπορία στο βουνό μαζί με το μωρό. Ο Μίτσελ τον έβαζε στον μάρσιπο και όλοι μαζί ανεβαίναμε στα βουνά. Εκεί που μένουν τα παιδιά έχει 2.000 μέτρα υψόμετρο», λέει περιχαρής και συμπληρώνει: «Μπορεί να περάσουμε τις γιορτές χωριστά, αλλά η Κατερίνα, ο Μίτσελ και ο μικρός Γιώργος θα έρθουν στην Ελλάδα την άνοιξη. Τότε θα ξεκινήσει να κάνει και τα πρώτα του βήματα. Τους περιμένουμε με ανυπομονησία. Προς το παρόν κάνουμε συνεχώς βιντεοκλήσεις για να βλέπουμε το παιδί». Η χρυσή ολυμπιονίκης και παγκόσμια πρωταθλήτρια του άλματος επί κοντώ, που ζει μόνιμα στο Κολοράντο των ΗΠΑ, έχει επιστρέψει στις προπονήσεις και έχει ξεκινήσει την προετοιμασία της. Στόχος της οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2028. «Η Κατερίνα έχει ξεκινήσει τις προπονήσεις με σκοπό να συμμετάσχει στους επόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες που θα γίνουν στo Λος Αντζελες. Κάνει καθημερινά προπονήσεις και παίρνει μαζί και τον μικρό, ο οποίος την παρακολουθεί με ενδιαφέρον. Στο γήπεδο προπονούνται και άλλοι αθλητές και ο μικρός έχει γίνει πολύ δημοφιλής και αγαπητός σε όλους!», λέει γελώντας ο Γ. Στεφανίδης.