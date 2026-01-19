Κάτι τρέχει με τη Σμαράγδα - Real.gr

Η νέα ζωή της Σμ. Καρύδη, οι σχέσεις που διατηρεί με τον επί 23 χρόνια σύντροφό της Θοδωρή Αθερίδη και οι φήμες για νέο ειδύλλιο.

Της ΚΟΡΥΝΑΣ ΜΑΝΤΑΓΑΡΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Η Σμαράγδα Καρύδη βρέθηκε ξανά στο προσκήνιο τόσο για τις επαγγελματικές της εξελίξεις όσο και για όσα φαίνεται να συντελούνται αθόρυβα στην προσωπική της ζωή. Εκείνη, ωστόσο, παραμένει πιστή στη διακριτική της στάση, κρατώντας τις προσωπικές της ισορροπίες μακριά από τα σχόλια.

Η είδηση ότι λίγο πριν από την αλλαγή του χρόνου οι δρόμοι της με τον Θοδωρή Αθερίδη χώρισαν έπειτα από 23 χρόνια κοινής πορείας έπεσε σαν κεραυνός εν αιθρία. Πηγές από το περιβάλλον τους μιλούν για μια περίοδο προβληματισμού, που οδήγησε στην απόσταση.

Την ίδια στιγμή, στον καλλιτεχνικό και θεατρικό χώρο κυκλοφορεί έντονα μια φημολογία γύρω από την προσωπική της ζωή. Ενώ οι πηγές συμφωνούν πως δεν ήταν τρίτο πρόσωπο η αιτία του χωρισμού, κάποιοι λένε πως αυτή την περίοδο υπάρχει ένας άνθρωπος κοντά της. Ωστόσο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Realnews και με πληροφορίες από το περιβάλλον της, η Σμαράγδα δεν έχει προχωρήσει στη ζωή της και η ηθοποιός παραμένει single.

Στην επίσημη πρεμιέρα της θεατρικής παράστασης «Hotel Amour», τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου, που φέρει τη σκηνοθετική της υπογραφή και πρωταγωνιστούν μεταξύ άλλων η Κατερίνα Παπουτσάκη και ο Γιώργος Παπαγεωργίου, η Σμαράγδα εμφανίστηκε ανανεωμένη, λαμπερή και ιδιαίτερα ευδιάθετη.

Σε ερώτηση για τη χρονιά που έκλεισε και για όσα ανοίγονται μπροστά της το 2026, επαγγελματικά και προσωπικά, επέλεξε να απαντήσει με φειδώ, πιστή στη διακριτική της στάση. «Ετσι όπως είναι τα πράγματα στον κόσμο, νομίζω πως το πρώτο που εύχεται κανείς είναι ειρήνη. Κάθε χρονιά κοιτάζω μπροστά και πηγαίνω στο επόμενο, δεν ασχολούμαι με το τι έγινε πίσω. Λέω ότι καλώς να έρθει ό,τι είναι να έρθει και θα είναι πάντα καλύτερο», είπε.

Από την άλλη, παρά την απόσταση, η Σμαράγδα και ο Θοδωρής διατηρούν καλές σχέσεις. Δεν είναι άλλωστε μια σχέση που σβήνει εύκολα. Είκοσι τρία χρόνια κοινής ζωής, κοινών εμπειριών, συνεργασιών και βαθιών δεσμών δεν διαγράφονται έτσι απλά.

Ανθρωποι που γνωρίζουν καλά το ζευγάρι επιμένουν πως οι δύο ηθοποιοί διατηρούν στενή επαφή και μια ουσιαστική σχέση επικοινωνίας. Μένουν μάλιστα πολύ κοντά και βρίσκονται συχνά, ενώ, λίγες ημέρες μετά τη δημοσιοποίηση της είδησης για τον χωρισμό, εθεάθησαν μαζί σε μεγάλο εμπορικό κέντρο, όπου έκαναν αγορές και γευμάτισαν. Αντίθετα με όσα γράφηκαν, ο Θοδωρής διατηρούσε πάντα το δικό του σπίτι και δεν μετακόμισε μετά τον χωρισμό.

Το βέβαιο είναι πως η Σμαράγδα επιλέγει να προχωρά με χαμηλούς τόνους, κοιτώντας μπροστά και κρατώντας για τον εαυτό της όσα θεωρεί προσωπικά.