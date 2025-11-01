Quantcast
Katy Perry: Aπορρίπτει πρόταση γάμου θαυμαστή – «Βγαίνω με άλλον» - Real.gr
real player

Katy Perry: Aπορρίπτει πρόταση γάμου θαυμαστή – «Βγαίνω με άλλον»

14:15, 01/11/2025
Katy Perry: Aπορρίπτει πρόταση γάμου θαυμαστή – «Βγαίνω με άλλον»

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ - EPA/JUSTIN LANE

Στη συναυλία της Katy Perry στην Πράγα, ένας θαυμαστής από το κοινό ζήτησε από τη σταρ να τον παντρευτεί με ένα πλακάτ.

Διαβάστε το δημοσίευμα στο instyle.gr

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved