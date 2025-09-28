Quantcast
Keira Knightley: «Τα παιδιά μου θεωρούν εντελώς γελοία τη δουλειά μου» - Real.gr
22:00, 28/09/2025
ΠΗΓΗ: Netflix/instagram

Τα παιδιά της Keira Knightley δεν εντυπωσιάζονται ιδιαίτερα από την καριέρα της.

