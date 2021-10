Κέιτ Μπέκινσεϊλ: «Η εξυπνάδα μου είναι αναπηρία για την καριέρα μου» - Βίντεο

«Πραγματικά δεν με βοηθάει στην καριέρα μου. Απλώς πιστεύω ότι μπορεί να είναι μειονέκτημα στην πραγματικότητα. Νομίζω πως είναι αναπηρία, για να πω την αλήθεια», ανέφερε στη συνέντευξη.

Σύμφωνα με την αφημερίδα «Independent», η Μπέκινσειλ, ανήκει στο 1% του πληθυσμού με τόσο υψηλό δείκτη ευφυίας.

Η Βρετανίδα ηθοποιός έχει σπουδάσει επίσης γαλλική και ρωσική φιλολογία στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης.

Δείτε τι είπε η Κέιτ Μπέκινσεϊλ στον Χάουαρντ Στερν:

What is Kate Beckinsale’s I.Q.? The #GuiltyParty star called her mom live on the air with @HowardStern to get the answer.

