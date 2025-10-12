Κέιτι Πέρι - Τζάστιν Τριντό: Αντάλλαξαν φιλιά πάνω σε πολυτελές γιοτ - ΦΩΤΟ - Real.gr

Όπως αποκαλύπτει σε δημοσίευμά της η Mail on Sunday, το ζευγάρι εντοπίστηκε στο ιδιωτικό σκάφος της Perry, όπου αντάλλαζαν φιλιά και αγκαλιές στο πάνω κατάστρωμα.
Την ώρα εκείνη, από το σημείο περνούσε τουριστικό σκάφος παρατήρησης φαλαινών, με αρκετούς επιβάτες να καταγράφουν τις εικόνες του διάσημου ζευγαριού.
Η Perry, διεθνώς αναγνωρισμένη ποπ σταρ, και ο Trudeau, ο οποίος αποχώρησε πρόσφατα από την πολιτική σκηνή του Καναδά, δεν έχουν προβεί σε επίσημη δήλωση, ωστόσο οι φωτογραφίες που είδαν το φως της δημοσιότητας ενισχύουν τις ενδείξεις για μια νέα προσωπική σχέση.
🔥🚨DEVELOPING: Grammy award winning singer Katy Perry and former Canadian PM Justin Trudeau were spotted kissing on each other aboard a yacht off the coast of Santa Barbara, California amid the relationship announcement. pic.twitter.com/V97vJPemfN
— Dom Lucre | Breaker of Narratives (@dom_lucre) October 12, 2025