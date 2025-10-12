Κέιτι Πέρι - Τζάστιν Τριντό: Αντάλλαξαν φιλιά πάνω σε πολυτελές γιοτ - ΦΩΤΟ - Real.gr

Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια Katy Perry και ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά, Justin Trudeau, φαίνεται να επιβεβαιώνουν τις φήμες περί σχέσης, καθώς απαθανατίστηκαν σε τρυφερά στιγμιότυπα στη θαλάσσια περιοχή της Σάντα Μπάρμπαρα, στην Καλιφόρνια.

Όπως αποκαλύπτει σε δημοσίευμά της η Mail on Sunday, το ζευγάρι εντοπίστηκε στο ιδιωτικό σκάφος της Perry, όπου αντάλλαζαν φιλιά και αγκαλιές στο πάνω κατάστρωμα.

Την ώρα εκείνη, από το σημείο περνούσε τουριστικό σκάφος παρατήρησης φαλαινών, με αρκετούς επιβάτες να καταγράφουν τις εικόνες του διάσημου ζευγαριού.

Η Perry, διεθνώς αναγνωρισμένη ποπ σταρ, και ο Trudeau, ο οποίος αποχώρησε πρόσφατα από την πολιτική σκηνή του Καναδά, δεν έχουν προβεί σε επίσημη δήλωση, ωστόσο οι φωτογραφίες που είδαν το φως της δημοσιότητας ενισχύουν τις ενδείξεις για μια νέα προσωπική σχέση.